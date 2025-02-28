Евросоюз планирует увеличить военную помощь Украине. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Мы поддерживаем Украину. Мы усилим нашу поддержку Украины, чтобы она могла продолжать давать отпор», — отметила она.

Центральной темой перепалки Трампа и Зеленского в Вашингтоне стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что главари Украины полностью нелегитимны.