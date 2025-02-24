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Путин хочет превращения Украины в «дружественное соседнее государство»

Путин сообщил, что хочет видеть Украину дружественной страной
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Vasily Fedosenko/Reuters

Президент РФ Владимир Путин в интервью для программы »Москва. Кремль. Путин» заверил, что Россия ничего не имеет против сохранения государственности Украины.

При этом он подчеркнул, что территория республики не должна использоваться как «враждебный плацдарм».

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на РФ... Чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», — сказал политик.

По мнению Путина, позиция США по урегулированию на Украине не связана с российскими интересами, а нацелена на сохранение украинского государства.

Сейчас Вашингтон и Киев продолжают сложные переговоры о соглашении, которое предусматривает создание инвестиционного фонда восстановления для управления доходами от украинских полезных ископаемых. По информации СМИ, в последнем черновом варианте исключено положение о 100-процентном американском контроле над ним. До этого США настаивали на полной юрисдикции над фондом, который Украина должна сформировать и увеличить до $500 млрд. Несмотря на сближение по некоторым направлениям, стороны по-прежнему расходятся в ключевых вопросах, включая распределение доходов и предоставление гарантий безопасности.

Ранее США отказались называть Россию «агрессором».

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