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Зеленский сделал заявление после скандальных переговоров с Трампом

Зеленский поблагодарил общество за поддержку Украины после переговоров с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил общество за оказанную поддержку после скандальных переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Благодарю за поддержку в это непростое время, за все усилия ради Украины и украинцев и помощь — не только дипломатическую и финансовую, но и политическую и молитвенную», — написал глава государства.

Зеленский добавил, что для правительства Украины важно, чтобы об их стране никто не забывал. Также, по его словам, украинцам нужно знать, что их интересы представлены «в каждом уголке мира».

Трамп и Зеленский публично повздорили перед встречей в Вашингтоне 28 февраля. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США. По словам главы Белого дома, Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что продолжение президентства Зеленского было бы выгодно РФ, так как это способствовало бы дальнейшему разложению украинского государства.

Ранее в США выступили за то, чтобы посадить Зеленского в тюрьму.

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