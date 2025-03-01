В США выступили за то, чтобы посадить Зеленского в тюрьму

Украинский лидер Владимир Зеленский является «самым большим попрошайкой в мире», которого следует заключить под стражу. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал американский журналист Джексон Хинкл.

Таким образом он прокомментировал переговоры президентов Украины и США в Белом доме, которые завершились словесной перепалкой.

«Зеленский — самый большой нищий в мире. <...> Зеленский — военный преступник», — отметил Хинкл.

В связи с этим он призвал посадить украинского лидера в тюрьму.

Переговоры президентов Украины и США в Белом доме состоялись 28 февраля. Ожидалось, что по их итогам главы двух государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Но в ходе беседы американский лидер упрекнул Зеленского в неуважении к его стране, после чего между политиками произошла словесная перепалка. В результате подписание договора по ресурсам было отменено. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинский лидер опасается отмены военного положения в стране в случае начала мирных переговоров с российскими властями. По его словам, при отмене особого режима Киев больше не сможет откладывать проведение выборов главы государства.

Ранее российский лидер оценил реакцию европейских стран на контакты Москвы и Вашингтона.