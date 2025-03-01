В США заявили, что Трамп бросил Украину «на растерзание волкам»

Сенатор США от Демократической партии Элизабет Уоррен после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме заявила, что президент США бросил Украину на «растерзание волкам». Публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Дональд Трамп рассматривает разрушение демократии как политическое шоу, бросая Украину на растерзание волкам и делая одолжение [Владимиру] Путину. Это позорно и опасно», — написала сенатор.

Уоррен указала, что многие республиканцы, члены партии Трампа, неоднократно посещали Украину. Она выразила надежду, что они выскажутся по поводу ссоры двух лидеров.

28 февраля Зеленский на встрече с Трампом в Белом доме, на которой присутствовал Вэнс, заявил, что с РФ нельзя договариваться дипломатически. В ответ на это Вэнс указал, что США понимают, что нужно делать. Украинский лидер отметил, что Вэнс еще не был в Украине и не понимает уровня проблем. В ответ вице-президент призвал его проявлять больше уважения к стране, которая помогает украинским гражданам.

При этом Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее бывший советник Трампа призвал к радикальным мерам после перепалки в Белом доме.