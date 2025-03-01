Бывший советник Трампа призвал к радикальным мерам после перепалки в Белом доме

Бывший советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон призвал госсекретаря Марко Рубио и помощника главы государства Майка Уолтца уйти в отставку из-за их позиции по Украине. Его слова приводит телеканал NBC.

По его словам, произошел поворот на 180 градусов от поддержки союзников США к поддержке противников Америки, и ответственным нужно уйти в отставку. Сегодня самое подходящее время, считает Болтон.

«Если они [Рубио и Уолтц] не уйдут сейчас, я думаю, что их репутация будет страдать еще долгое-долгое время, и это будет грустно, потому что их репутация веры в сильную политику национальной безопасности Америки до сих пор была очень хорошей», — указал экс-советник Трампа.

До этого президент Украины Владимир Зеленский объяснил «чувствами» свое поведение во время встречи с американскими властями в Вашингтоне. По словам Зеленского, в ходе встречи «обсуждались очень чувствительные вещи», которые необходимо было понимать «правильно». Он добавил, что реагировать иначе было нельзя, поскольку власти Соединенных Штатов говорили о том, что «Украина уже вся разрушена, солдаты убегают, а президент — диктатор».

Ранее Арестович заговорил об угрозе существованию Украины после визита Зеленского в США.