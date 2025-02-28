Трамп поставил Зеленскому ультиматум

Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что либо Украина идет на сделку, «либо США умывают руки». Трансляция пресс-конференции велась на YouTube.

«Зеленскому придется идти на компромиссы. Мы все ждем быстрого окончания этой войны. Мы не говорим о гарантиях безопасности», — заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что Зеленскому следует высказать благодарность за поддержку, однако он высказывает неуважение к США.

«Или вы подписываете соглашение, или мы выходим из сделки. У вас нет сильной позиции. Вы должны высказывать нам благодарность. А вы этого не делаете»

В свою очередь украинский политик заявил, что с РФ нельзя договариваться дипломатические, что его собственные попытки остановить конфликт с помощью различных, договоров и газовых соглашений «не остановили Москву от агрессии».

В ответ на это вице-президент Джей Ди Вэнс указал, что США понимают, что нужно делать. Зеленский отметил, что Вэнс еще не был в Украине и не понимает уровня проблем. В ответ вице-президент призвал его проявлять больше уважения к стране, которая помогает украинским гражданам.

Накануне Трамп заявил, что президенту России Владимиру Путину придется сделать некоторые уступки для того, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта.

В свою очередь российский лидер заявлял, что Россия никогда не отказывалась от мирного решения конфликта на Украине. Глава государства указал, что Москва придерживалась идеи о создании такой системы, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учет интересов.

24 февраля Путин подчеркнул, что Россия ничего не имеет против сохранения государственности Украины. При этом он подчеркнул, что территория республики не должна использоваться как «враждебный плацдарм».

Ранее Путин назвал участие Европы в переговорах по Украине востребованным.