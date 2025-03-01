Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили, что Трамп открыто «унизил» Зеленского и Украину

Депутат бундестага Рот заявил об унижении Трампом Зеленского и простых украинцев
close
Brian Snyder/Reuters

Глава комитета бундестага по международным делам Михаэль Рот, комментируя перепалку между Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, заявил, что последний «открыто унизил» президента Украины и его народ. Об этом пишет газета Tagesspiegel.

«Без всякого уважения они [Трамп и вице-президент Вэнс] напали на Зеленского. Это унижает достоинство не только его, но и его народа», — указал Рот.

По его словам, это «политически разрушительно и глубоко неприлично с человеческой точки зрения». Немецкий политик считает, что Владимир Путин и «авторитарные правители» должны ликовать. США больше не играют в команде, посетовал Рот.

28 февраля Зеленский на встрече с Трампом в Белом доме, на которой присутствовал Вэнс, заявил, что с РФ нельзя договариваться дипломатически. В ответ на это Вэнс указал, что США понимают, что нужно делать. Украинский лидер отметил, что Вэнс еще не был в Украине и не понимает уровня проблем. В ответ вице-президент призвал его проявлять больше уважения к стране, которая помогает украинским гражданам.

При этом Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Арестович заговорил об угрозе существования Украине после визита Зеленского в США.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами