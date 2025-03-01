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Арестович заговорил об угрозе существованию Украины после визита Зеленского в США

Арестович о визите Зеленского в США: возникает угроза существованию Украины
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Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Экс-советник офиса президента Алексей Арестович после перепалки Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Белом доме заявил о возникновении рисков, которые могут поставить под угрозу существование Украины. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«В такой критический момент существования Украины и нашей борьбы за свободу нам нужны союзники, а не враги. Нам нужны союзники, которые могут дать нам оружие для защиты наших городов и оружие, которое наши солдаты могут использовать на передовой. Чего нам точно не нужно, так это делать врагами тех, кто был нашими друзьями», — написал Арестович.

Теперь же, по его словам, возникли риски, «которые могут поставить под угрозу само существование Украины». Речь идет о потенциальном прекращении поставок систем ПВО, оружия для ВСУ, финансовой помощи для стабилизации бюджета.

Отношения Киева и Вашингтона за несколько часов стали проблемными, как никогда раньше, указал политик.

Центральной темой ссоры Трампа и Зеленского стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Зеленский категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее вице-спикер Совфеда прокомментировал визит Зеленского в США.

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