Зеленский сообщил, что решение об отставке могут принять только граждане Украины

Решение об отставке президента Украины могут принять только граждане этой страны. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News, комментируя призывы уйти в отставку.

«Решение может принять только народ Украины… И если кто-то, я имею в виду, не рад мне — окей», — отметил он.

Незадолго до этого сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на фоне перепалки Зеленского с президентом США Дональдом Трампом призвал украинского лидера подать в отставку. По его словам, Зеленскому нужно «прислать кого-то», с кем Вашингтон сможет вести дела, либо же президенту Украины «нужно измениться».

Накануне в Вашингтоне произошла ссора между Зеленским и Трампом. Центральной темой стали перспективы мирного разрешения конфликта на Украине. Глава Белого дома обвинил президента Украины в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на якобы неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин заявил, что России выгоден Зеленский у власти.