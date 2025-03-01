В Белом доме заявили, что именно Зеленский спровоцировал ссору с Вэнсом

Именно украинский лидер Владимир Зеленский спровоцировал ссору с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на встрече в Белом доме. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.

«Именно президент Зеленский повел себя враждебно по отношению к вице-президенту перед камерами и предпочел ругаться с ним», — отметила она.

Ливитт подчеркнула, что благодаря камерам теперь весь мир увидел, с чем «имели дело президент [США Дональд] Трамп и его команда во время переговоров с Украиной за закрытыми дверями».

28 февраля Зеленский на встрече с Трампом в Белом доме, на которой присутствовал Вэнс, заявил, что с РФ нельзя договариваться дипломатически. В ответ на это Вэнс указал, что США понимают, что нужно делать. Украинский лидер отметил, что Вэнс еще не был в Украине и не понимает уровня проблем. В ответ вице-президент призвал его проявлять больше уважения к стране, которая помогает украинским гражданам.

При этом Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей, а также угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Путин раскрыл, чего будет добиваться Россия на переговорах с Украиной.