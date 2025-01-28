Путин раскрыл, чего будет добиваться Россия на переговорах с Украиной

Путин заявил, что Россия на переговорах с Киевом будет отстаивать свои интересы

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что на потенциальных мирных переговорах с Украиной Москва будет добиваться того, что соответствует интересам страны и обеспечит ее безопасность.

По его словам, это «очень серьезный вопрос», который должен гарантировать безопасность и Украины, и России «на серьезную, длительную и историческую перспективу».

«Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам», — уточнил Путин.

В интервью 24 января российский президент Владимир Путин сказал, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но некоторым вопросам стоит уделить повышенное внимание. В том числе он упомянул, что, пока на Украине не отменили запрет ведения переговоров, говорить о чем-то серьезном довольно сложно — в сложившейся ситуации можно сделать лишь «какие-то предварительные наметки».

В июне прошлого года Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее Лукашенко оценил поведение Зеленского при переговорах с РФ весной 2022 года.