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Трамп заявил, что огонь на Украине нужно прекратить немедленно

Трамп заявил, что настаивает на прекращении огня на Украине немедленно
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на прекращении огня на Украине немедленно. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, президент Украины Владимир Зеленский — не тот человек, который хотел мира, и поэтому не проявил готовности к завершению конфликта.

«Я хочу, чтобы это (огонь на Украине. — «Газета.Ru») закончилось немедленно, я хочу прекращения огня сейчас», — отметил Трамп.

Трамп в ходе ссоры с Зеленским в Вашингтоне заявил, что президент Украины не выражает благодарность Соединенным Штатам за поддержку. Также глава Белого дома упрекнул украинского лидера в отсутствии сильной позиции.

Накануне Трамп заявил, что президенту России Владимиру Путину придется сделать некоторые уступки для того, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта.

В свою очередь Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от мирного решения конфликта на Украине. Глава государства указал, что Москва придерживалась идеи о создании такой системы, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учет интересов.

Ранее Путин назвал участие Европы в переговорах по Украине востребованным.

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