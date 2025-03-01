Трамп заявил, что огонь на Украине нужно прекратить немедленно

Трамп заявил, что настаивает на прекращении огня на Украине немедленно

Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на прекращении огня на Украине немедленно. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, президент Украины Владимир Зеленский — не тот человек, который хотел мира, и поэтому не проявил готовности к завершению конфликта.

«Я хочу, чтобы это (огонь на Украине. — «Газета.Ru») закончилось немедленно, я хочу прекращения огня сейчас», — отметил Трамп.

Трамп в ходе ссоры с Зеленским в Вашингтоне заявил, что президент Украины не выражает благодарность Соединенным Штатам за поддержку. Также глава Белого дома упрекнул украинского лидера в отсутствии сильной позиции.

Накануне Трамп заявил, что президенту России Владимиру Путину придется сделать некоторые уступки для того, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта.

В свою очередь Путин заявлял, что Россия никогда не отказывалась от мирного решения конфликта на Украине. Глава государства указал, что Москва придерживалась идеи о создании такой системы, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учет интересов.

Ранее Путин назвал участие Европы в переговорах по Украине востребованным.