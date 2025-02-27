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Путин заявил, что РФ не отказывалась от мирного решения на Украине

Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от мирного решения на Украине
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от мирного решения конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Разумеется, мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались, мирным путем, о создании такой системы, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учет интересов», — подчеркнул Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что начало серьезного диалога в рамках урегулирования конфликта стало возможным благодаря участникам СВО.

До этого Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров, чтобы не проводить выборы.

24 февраля 2025 года Путин заявил, что Россия ничего не имеет против сохранения государственности Украины. При этом он подчеркнул, что территория республики не должна использоваться как «враждебный плацдарм».

Ранее Путин назвал участие Европы в переговорах по Украине востребованным.

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Переговоры о мире на Украине
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