Трамп заявил, что Путину придется пойти на уступки по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его российскому коллеге Владимиру Путину придется сделать некоторые уступки для того, чтобы добиться урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, он сделает это. Ему придется», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, нужно ли будет Путину уступить в некоторых вопросах.

При этом американский лидер отметил, что не готов гарантировать заключение соглашения по Украине, однако считает, что его в итоге удастся подписать. Он также назвал президента РФ умным политическим деятелем.

Кроме того, Трамп заявил, что Украине придется забыть про вступление в НАТО.

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

Ранее в Кремле назвали этапы восстановления отношений между Россией и США.