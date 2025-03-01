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Маск и Шмитт призвали следить за тем, кто защищает Зеленского, а кто — США

Шмитт и Маск призвали следить за тем, кто защищает Зеленского
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Nathan Howard/Reuters

Американский сенатор Эрик Шмитт и предприниматель Илон Маск в соцсети X призвали обратить внимание на то, кто защищает президента Украины Владимира Зеленского, а кто — США.

«Обратите внимание сегодня на то, кто защищает Зеленского, а кто защищает Америку», — написал Шмитт в своем аккаунте.

«Действительно», — ответил Маск.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

После спора с Зеленским Трамп заявил о сложности ведения дел в такой манере.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Ранее сын Трампа заявил, что США должны были поставлять оружие России вместо Украины.

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