Маск и Шмитт призвали следить за тем, кто защищает Зеленского, а кто — США

Американский сенатор Эрик Шмитт и предприниматель Илон Маск в соцсети X призвали обратить внимание на то, кто защищает президента Украины Владимира Зеленского, а кто — США.
«Обратите внимание сегодня на то, кто защищает Зеленского, а кто защищает Америку», — написал Шмитт в своем аккаунте.
«Действительно», — ответил Маск.
28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и Трамп устроили перепалку в прямом эфире перед журналистами.
Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.
После спора с Зеленским Трамп заявил о сложности ведения дел в такой манере.
До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.
Ранее сын Трампа заявил, что США должны были поставлять оружие России вместо Украины.