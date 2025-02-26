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Сын Трампа заявил, что США должны были поставлять оружие России вместо Украины

Сын Трампа: США должны были отправлять оружие в Россию, а не на Украину

США должны были сделать своим союзником Россию и поставлять оружие ей, а не Украине. Об этом заявил сын американского президента Дональд Трамп-младший в подкасте Triggered Podcast.

Он признался, что не может себе представить человека, который в «здравом уме будет выбирать Украину» союзником, когда есть РФ.

«США должны были отправлять оружие в Россию», — сказал он.

20 февраля Дональд Трамп-младший предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому победить в конфликте без денег США. Комментируя размещенное в соцсети видео, на котором похожий на Зеленского человек в яркой одежде танцует под музыку из песни «Новогодняя» группы «Дискотека Авария», сын президента США заявил, что Зеленскому правда стоит «выиграть войну без наших бесконечных долларов». Он предложил посмотреть, что из этого выйдет.

В декабре Дональд Трамп-младший посмеялся над видео, в котором его отец пинком ноги «прогоняет» украинского лидера Владимира Зеленского с обложки журнала Time. Ролик с соответствующим содержанием сын президента США опубликовал в соцсети. В комментариях к посту он оставил сообщение с несколькими смеющимися эмодзи.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Ранее Трамп оценил количество оружия у Украины.

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