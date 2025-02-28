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Трамп после перепалки с Зеленским заявил о сложности ведения дел в такой манере

Трамп после перепалки с Зеленским: нам будет сложно вести дела в такой манере
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп после публичной перепалки с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома отметил, что в подобной манере будет крайне сложно вести дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Нам будет очень сложно вести дела в такой манере», — отметил американский лидер.

Также президент США добавил, что Зеленский не в праве диктовать США, «как себя чувствовать по отношению к конфликту», Вашингтон предпринимает все попытки для того, чтобы разрешить конфликт. Кроме того, Трамп обвинил украинского политика в неуважении к США.

Центральной темой перепалки, о которой идет речь, стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны.

Украинский политик категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток, включая различные договоренности и энергетические соглашения.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский, приняв указ о запрете переговоров с Россией по мирному договору, прекратил эти переговоры и, тем самым, загнал самого себя в тупик.

Ранее сын Трампа заявил, что США должны были поставлять оружие России вместо Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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