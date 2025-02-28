На Украине заявили о попытке Зеленского устроить шоу в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США без подготовленного плана действий и попытался устроить шоу в Белом доме. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Зеленский поехал без плана действий, как мы все увидели. Его единственная ставка — эмоциональное давление на собеседника. Он также попытался устроить шоу на весь мир», — написал он.

По мнению Дубинского, украинский лидер «потерял связь с реальностью», из-за чего Украина может остаться без помощи США.

«Боже, храни Украину», — добавил парламентарий.

28 февраля на встрече в Белом доме Зеленский и президент США Дональд Трамп устроили словесную перепалку в прямом эфире перед журналистами.

Центральной темой спора стали перспективы мирного разрешения конфликта в Украине. Трамп обвинил Зеленского в безответственном подходе, заявив, что его действия подвергают риску жизни миллионов людей и угрожают эскалацией до уровня третьей мировой войны. Украинский лидер категорически отверг возможность дипломатического урегулирования конфликта с Россией, ссылаясь на неэффективность прошлых попыток. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что США обладают четким пониманием ситуации. Зеленский подчеркнул отсутствие у Вэнса личного опыта пребывания на Украине и, следовательно, недостаточное понимание масштаба проблем.

После перепалки с Зеленским Трамп заявил о сложности ведения дел в такой манере.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Ранее Трамп заявил, что проблемы Украины не позволят ей победить в конфликте.