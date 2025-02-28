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Трамп заявил, что проблемы Украины не позволят ей победить в конфликте

Трамп: Украина имеет большие проблемы и не выигрывает в конфликте с Россией
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что Украина имеет слишком много проблем, которые не позволят ей победить в конфликте с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина имеет большие проблемы и не выигрывает в конфликте с Россией», — сказал американский лидер во время пресс-конференции в Белом доме.

28 февраля Зеленский прибыл в США для подписания соглашения о добыче редкоземельных металлов на территории Украины.

Накануне издание Asia Times написало, что успех инициатив по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от уровня доверия между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, поскольку посреднические переговоры без прямого взаимодействия двух противоборствующих сторон редко бывают успешными.

До этого Путин заявил, что Москва ничего не имеет против сохранения государственности Украины. При этом он подчеркнул, что территория республики не должна использоваться как «враждебный плацдарм».

Ранее США отказались называть Россию «агрессором».

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