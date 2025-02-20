«Наши интересы совпадают». США отказались называть Россию «агрессором» в заявлении G7

FT: США не стали называть Россию агрессором в коммюнике G7 к 24 февраля

США выступили против использования термина «агрессор» в отношении России в новом заявлении G7 по Украине, приуроченном к третьей годовщине начала СВО. В Вашингтоне призывают использовать формулировку «украинский конфликт». Для сравнения, в прошлом заявлении «семерки» к 24 февраля словосочетание «российская агрессия» употреблялось пять раз.

США выступили против того, чтобы в совместном заявлении Группы семи (G7), приуроченном к трехлетней годовщине начала СВО на Украине, Россию называли «агрессором». Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на западных чиновников.

«Американцы блокируют эти формулировки, однако мы работаем над этим и надеемся прийти к соглашению», — рассказал собеседник издания.

«Мы твердо убеждены, что необходимо проводить различие между Россией и Украиной. Это не одно и то же», — добавил он.

Между членами G7 пока нет согласия по вопросу об участии президента Украины Владимира Зеленского в виртуальном саммите «семерки», который должен пройти 24 февраля, отмечает издание.

Представители США настаивают на том, чтобы происходящее между Россией и Украиной называлось «украинским конфликтом». В недавних заявлениях Госдепартамента США используются схожие формулировки. К примеру, в отчете о встрече госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Эр-Рияде дважды упоминается «конфликт на Украине», пишет FT.

В прошлом заявлении лидеров G7, приуроченном ко второй годовщине СВО, термин «российская агрессия» употреблялся пять раз.

Агентство Reuters характеризует решение США отказаться от поддержки готовящегося документа как «резкий поворот наиболее могущественного союзника Украины».

Кроме того, США отказались выступать соавторами проекта очередной резолюции Генассамблеи ООН, в которой будет выражена поддержка Украине и осуждение «российской агрессии», пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Документ планируют опубликовать к третьей годовщине начала российско-украинского конфликта.

«В предыдущие годы Соединенные Штаты последовательно выступали соавторами подобных резолюций в поддержку справедливого мира на Украине», — рассказал собеседник Reuters. По данным агентства, документ поддержали более 50 стран.

Совпадение интересов

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц подчеркнул, что интересы Москвы и Вашингтона совпадают в том, что касается мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Я думаю, что наши интересы совпадают в том, чтобы остановить войну. Конечно, [у РФ] с украинцами все еще существуют разногласия, поэтому нам нужно сблизить обе стороны», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Уолтц добавил, что первый исторический шаг — это переговоры в Эр-Рияде, которым предшествовал телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. Также советник Трампа обратил внимание и на меры по укреплению доверия, предпринятые на фоне освобождения Россией американца Марка Фогеля.

Зеленский vs Трамп

В последние дни президент США Дональд Трамп сделал несколько резких заявлений об украинском лидере. Он усомнился в легитимности Зеленского, а также обвинил Украину в развязывании боевых действий, подчеркнув, что Киев не должен был вступать в конфликт, который он заведомо не сможет выиграть.

«Вы никогда не должны были это начинать. Вы могли бы заключить сделку», — сказал республиканец Зеленскому.

Трамп также назвал президента Украины «диктатором без выборов», который может лишиться страны.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

На фоне ухудшающихся отношений между Киевом и Вашингтоном в украинской столице отменили пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и спецпосланника президента США Кита Келлога.

«После встречи должна была состояться пресс-конференция, но по желанию американской стороны ее отменили», — сообщило украинское агентство УНИАН 20 февраля.

Как пишет испанская газета El Mundo, новая администрация США планирует избавиться от украинского лидера, ради этого США готовы пойти на шантаж.

«Актер в зеленом комбинезоне». Что говорят о Зеленском в США Владимир Зеленский проиграет бывшему главкому украинской армии Валерию Залужному на возможных будущих... 20 февраля 16:01

«Цель абсолютно ясна — быстро избавиться от Владимира Зеленского... Последней фазой этого плана может стать открытый шантаж», — говорится в материале.

Украине могут предоставить выбор между получением помощи от США и продолжением президентства Зеленского, отмечает испанское издание. При этом маловероятно, что то или иное соглашение между Москвой и Вашингтоном допустит дальнейшее пребывание Зеленского у власти.