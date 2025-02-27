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Путина и Зеленского призвали к прямому диалогу для урегулирования на Украине

AT: успех переговоров будет зависеть от доверия между Путиным и Зеленским
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РИА Новости/AP

Успех инициатив по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от уровня доверия между российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, поскольку посреднические переговоры без прямого взаимодействия двух противоборствующих сторон редко бывают успешными. Об этом пишет Asia Times.

В качестве примера издание приводит развитие отношений между советским лидером Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом.

По мнению авторов, «личное взаимодействие» Владимира Путина и Владимира Зеленского могло бы продемонстрировать заинтересованность сторон в мире и «успокоить» Киев. В то же время, говорится в тексте, сторонам «требуется гораздо больше», чтобы продемонстрировать друг другу свои намерения в отношении мира.

«Любые переговоры о прекращении войны в конечном итоге будут зависеть от этих двух государств и их лидеров. Игнорирование межличностных отношений и отсутствие доверия между двумя людьми, которые подпишут любое соглашение, делает любое соглашение практически невозможным», — пишет Asia Times.

24 февраля Владимир Путин заявил, что Россия ничего не имеет против сохранения государственности Украины. При этом он подчеркнул, что территория республики не должна использоваться как «враждебный плацдарм». В то же время он отметил, что об отсутствии шансов на переизбрание Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине.

Ранее в Совфеде указали на важность вовлечения американцев на территорию России.

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