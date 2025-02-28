Трамп возложил ответственность на Украину за ситуацию, в которой она сейчас находится

Трамп: Украина сама загнала себя в не очень хорошее положение

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, что Украина сейчас «не в очень хорошем положении», и сама загнала себя туда. Об этом пишет РИА Новости.

Также в ходе беседы глава Белого дома поставил Зеленскому ультиматум: либо Украина идет на сделку, либо США умывают руки.

28 февраля Зеленский прибыл в США для подписания соглашения о добыче редкоземельных металлов на территории Украины.

Трамп иронично прокомментировал внешний вид украинского лидера Владимира Зеленского на крыльце Белого дома. «Он приоделся сегодня», — сказал он, приветствуя президента Украины.

Зеленский прибыл к Белому дому на бронированном автомобиле, его встретил Трамп. Американский лидер был облачен в деловой костюм с красным галстуком, глава киевского режима надел на встречу кофту.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Ранее Зеленский заявил о желании завершить конфликт в этом году.