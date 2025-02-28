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Трамп иронично оценил внешний вид Зеленского при встрече

Трамп иронично прокомментировал кофту Зеленского на крыльце Белого дома

Президент США Дональд Трамп иронично прокомментировал внешний вид украинского лидера Владимира Зеленского на встрече на крыльце Белого дома.

«Он приоделся сегодня», — сказал он, приветствуя президента Украины.

Зеленский прибыл к Белому дому на бронированном автомобиле, его встретил Трамп. Американский лидер был облачен в деловой костюм с красным галстуком, глава киевского режима надел на встречу кофту.

Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать соглашение о совместной добыче редкоземельных металлов на территории Украины.

25 февраля газета Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 февраля президент РФ Владимир Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных материалов. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее Путин заявил о необходимости оценки запасов редкоземельных металлов на Украине.

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