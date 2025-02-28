Трамп иронично оценил внешний вид Зеленского при встрече

Президент США Дональд Трамп иронично прокомментировал внешний вид украинского лидера Владимира Зеленского на встрече на крыльце Белого дома.

«Он приоделся сегодня», — сказал он, приветствуя президента Украины.

Зеленский прибыл к Белому дому на бронированном автомобиле, его встретил Трамп. Американский лидер был облачен в деловой костюм с красным галстуком, глава киевского режима надел на встречу кофту.

Зеленский прибыл в Белый дом, чтобы подписать соглашение о совместной добыче редкоземельных металлов на территории Украины.

25 февраля газета Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 февраля президент РФ Владимир Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных материалов. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее Путин заявил о необходимости оценки запасов редкоземельных металлов на Украине.