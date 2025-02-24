Зеленский заявил о желании завершить конфликт в этом году

Зеленский: Украина надеется завершить конфликт в 2025 году, а не через три года

Украина надеется завершить военный конфликт в 2025 году, а не через три года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, его слова приводит Telegram-канал «Страна.ua».

«Это очень сложная ситуация. Это очень сложно – всем нашим странам проходить эту войну. Я не могу говорить о трех годах», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что «Россия может вернуться через десять лет, если Украина не будет в Европейском союзе и НАТО в ближайшем будущем».

24 февраля Зеленский заявил, что Украина создаст свой военный альянс, если не сможет вступить в НАТО.

Говоря о гарантиях безопасности Украины, Зеленский также заявил, что страна должна иметь армию в 800 тысяч человек, а союзники будут помогать ее финансировать.

Накануне газета Financial Times писала, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о заключении соглашения по доступу США к украинским полезным ископаемым в обмен на предоставление украинцам американской военной помощи. Отмечается, что в последнем черновом варианте документа больше не содержится положение о 100%-ном контроле США над инвестиционным фондом, который будет управлять всей деятельностью по редкоземельным ресурсам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о готовности к отставке и отказался возвращать долги США.