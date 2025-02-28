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Самолет с Зеленским ночью приземлился в США

Борт Зеленского ночью приземлился на авиабазе «‎Эндрюс» в США
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Evgeniy Maloletka/AP

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским ночью приземлился на авиабазе «‎Эндрюс» в США. Это следует из данных ресурса FlightAware.

Президентский борт A319 вылетел из аэропорта Шаннон в Ирландии и приземлился в штате Мэриленд около часа ночи по Киеву (02:00 мск).

25 февраля газета Financial Times сообщала, что Зеленский отправится в США для подписания сделки по ресурсам. По данным издания, сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел.

В Financial Times подчеркивали, что Киев готов заключить с Вашингтоном соглашение о совместной разработке полезных минералов на своей территории. В финальный вариант соглашения не войдут гарантии безопасности для Украины от США.

До этого президент России Владимир Путин заявил о необходимости проведения дополнительной оценки запасов редкоземельных металлов на территории Украины, включая анализ их объемов, качества и экономической ценности.

Ранее Зеленский накричал на главу минфина США при обсуждении сделки по ресурсам.

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