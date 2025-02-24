Зеленский накричал на главу минфина США при обсуждении сделки по ресурсам

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главой минфина США Скоттом Бессентом при обсуждении сделки по редкоземельным металлам «был очень зол», между сторонами произошел конфликт. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Он был очень зол», — приводит газета слова одного из присутствовавших на встрече.

Как пишет FT, Зеленский вступил в конфликт с Бессентом из-за сделки с США по ресурсам. Вашингтон требует 50% прав на редкоземельные металлы Украины и важнейшие полезные ископаемые страны, чтобы окупить затраченные деньги на поддержку Киева, отмечается в материале.

Высокопоставленные украинские чиновники сообщили Financial Times, что Бессент потребовал от Зеленского подписать соглашение «прямо здесь и сейчас».

Накануне газета Financial Times писала, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о заключении соглашения по доступу США к украинским полезным ископаемым в обмен на предоставление украинцам американской военной помощи. Отмечается, что в последнем черновом варианте документа больше не содержится положение о 100-процентном контроле США над инвестиционным фондом, который будет управлять всей деятельностью по редкоземельным ресурсам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее европейские лидеры дали совет Зеленскому, как взаимодействовать с Трампом.