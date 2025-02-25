СМИ: Зеленский в ближайшие недели отправится в США для подписания сделки по ресурсам

FT: Зеленский в ближайшие недели полетит в США для подписания сделки по ресурсам

Президент Украины Владимир Зеленский может отправиться в Вашингтон для подписания сделки по минеральным ресурсам в ближайшие недели. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Financial Times.

«Сделка была одобрена министрами юстиции, экономики и иностранных дел», — говорится в публикации.

По данным издания, это «открывает перспективу» поездки Зеленского в Белый дом.

FT подчеркнула, что Киев готов заключить с Вашингтоном соглашение о совместной разработке полезных минералов на своей территории. В финальный вариант соглашения не войдут гарантии безопасности для Украины от США.

Накануне президент России Владимир Путин заявил о необходимости проведения дополнительной оценки запасов редкоземельных металлов на территории Украины.

Путин подчеркнул необходимость всесторонней оценки запасов редкоземельных металлов на Украине, включая анализ их объемов, качества и экономической ценности. Он отметил, что хотя эта задача не является приоритетной для России, внутреннее производство редкоземельных металлов — критически важно для развития современной экономики России, и в этом направлении необходимо усилить работу.

Ранее Зеленский накричал на главу минфина США при обсуждении сделки по ресурсам.