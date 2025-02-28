Спецпредставитель Путина назвал запрет русской музыки на Украине глупостью

Возможный запрет русскоязычной музыки в популярных стриминговых сервисах Apple Music и Spotify на Украине будет очередной глупостью со стороны украинских властей. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.

«Попросту говоря, это очередная глупость, которой потом придется стесняться, она отражает абсолютно безрассудный подход к вопросам культуры», — сказал он.

Швыдкой отметил, что это не первый запрет в отношении русской культуры со стороны Киева.

В феврале на сайте украинского правительства была опубликована петиция с призывом запретить песни на русском языке на Украине. Автор инициативы предложил заблокировать русскоязычные композиции, в том числе и украинских исполнителей, на популярных стриминговых сервисах Apple Music, Spotify и других.

До этого гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль предупредил, что запрет русского языка может привести Украину к потере государственности, а также расколу общества и глубокому кризису. Это, по его словам, это касается и других стран, запрещающих гражданам говорить на русском языке. А именно Эстонии, Латвии, Литвы и Молдавии.

Ранее на Украине заявили, что русский язык стал маркером «своих и чужих».