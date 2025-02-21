Украина рискует потерять государственность после ограничения русскоязычного образовательного, культурного и медийного пространства. Об этом заявил ТАСС гендиректор Российского общества «Знание», член Совета по поддержке русского языка и языков народов России Максим Древаль.

Он отметил, что некоторые страны в ущерб собственной стабильности создают препятствия для использования русского языка, который многие местные жители считают родным. Наиболее показательный пример, по словам Древаля, это Украина.

«Запрет на обучение на русском, закрытие русских школ, ограничение русскоязычного культурного и медийного пространства привели к расколу общества, глубокому кризису. Полагаю, они планировали укрепить таким образом свою государственность, но сегодня Украина как никогда близка к тому, чтобы и вовсе ее потерять», — отметил Древаль.

Также он привел в пример Эстонию, Латвию, Литву и Молдавию, где людей лишили права общаться на русском языке, вынудив их «чувствовать себя чужими в собственной стране».

В конце декабря прошлого года украинское правительство внесло на рассмотрение Верховной рады проект закона, предполагающий вычеркивание русского из списка языков, подлежащих поддержке и защите. Однако положения Европейской хартии региональных языков продолжат применяться к следующим языкам: белорусский, болгарский, крымско-татарский, немецкий, польский, румынский, словацкий, иврит и другие.

Ранее Медведев заявил о попытках Запада уничтожить русский язык на Украине.