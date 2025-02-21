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Украинцы собрали достаточно подписей для запрета русских песен

На Украине петиция о запрете песен на русском языке набрала 25 тысяч подписей
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Darrin Zammit Lupi/Reuters

Петиция с призывом запретить песни на русском языке на Украине набрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь ее должен рассмотреть кабмин страны, пишет РИА Новости.

Петиция была опубликована на сайте украинского правительства 17 февраля. Ее автор предложил заблокировать песни на русском языке, в том числе и украинских исполнителей, на популярных стриминговых сервисах Apple Music, Spotify и других.

«Русскоязычная музыка может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к Украине», — говорится в тексте петиции.

Автор также утверждал, что прослушивание русскоязычной музыки «финансирует агрессора». Он считает, что запрет песен на русском языке не ограничит свободу выбора украинцев, поскольку они могут наслаждаться композициями на других языках, что откроет новые возможности для «популяризации музыки других народов».

До этого в Российском обществе «Знание» оценили риски для Украины из-за запрета русского языка. По мнению гендиректора организации Максима Древаля, это может привести страну к потери государственности, а также расколу общества и глубокому кризису. Это, по его словам, касается не только Украины, но и других стран, запрещающих гражданам говорить на русском языке. А именно Эстонии, Латвии, Литвы и Молдавии.

Ранее на Украине заявили, что русский язык стал маркером «своих и чужих».

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