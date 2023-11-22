«Первая реакция — выстрел»: на Украине заявили, что русский язык стал маркером «своих и чужих»

На Украине заявили, что такого понятия, как «русскоязычный украинец», не существует. Такое мнение выразил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Креминь. По его словам, на фронте военные используют русский язык как маркер для определения своих и чужих. В начале недели председатель Верховной рады Стефанчук заявил об отсутствии на территории страны русского национального меньшинства. Захарова назвала его слова нацистскими. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Граждане Украины

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что понятия «русскоязычный украинец» не существует.

«Нет такого понятия «русскоязычный гражданин Украины». Все мы граждане Украины. Этот маркер был введен русской идеологией», — сказал омбудсмен в интервью украинской редакции «Радио свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Он отметил, что с начала спецоперации России на Украине язык стал маркером для определения своих и чужих. По его словам, военные с передовой рассказывали ему, что «там, где слышат русский язык, первая реакция — выстрел».

Как объяснил Креминь, в основе его мнения — решение Конституционного суда Украины от 14 июля 2021 года, в соответствии с которым такого юридического термина нет.

Нет русского меньшинства

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук 20 ноября заявил, что на территории страны «нет и не может быть» русского национального меньшинства.

«Мы исходим из того, что этот законопроект (о нацменьшинствах. — Прим. «Газеты.Ru») вообще не расширяется на национальные меньшинства, которые представляют страну, которая признана агрессором», — заявил он в эфире украинского телемарафона.

К тому же, как отметил законодатель, права русских людей на Украине должны быть ущемлены. По его словам, правительству страны необходимо поступить таким образом из-за отсутствия уважения к Киеву со стороны Москвы. По его мнению, представители русского народа не могут пользоваться «никакими привилегиями» на территории Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала нацистскими слова спикера Верховной рады.

«Забыл добавить «майн фюрер» и зигануть», — отметила официальный представитель МИД и добавила, что это «нацисты 21 века».

Требование уважать

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила во второй половине октября, что на Украине «не существует русского национального меньшинства».

По словам Стефанишиной, на Украине нет юридически оформленного сообщества, которое идентифицировало бы себя как русское, однако есть украинцы, говорящие на русском языке.

За день до этого стало известно, что требование к Киеву уважать другие языки для членства в Евросоюзе (ЕС) не коснется русского. Еврокомиссия (ЕК) не будет обращать внимание на положение дел с русским языком при оценке готовности Украины к вступлению в ЕС, написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

При этом, как рассказал собеседник издания, в ЕК крайне заинтересованы в завершении украинской реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар на территории страны. По словам источника, данная реформа касается предоставления национальным меньшинствам получения образования частично на их родном языке, а также взаимодействия с гражданскими институтами на их собственном языке.