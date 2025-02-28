Финский экономист Малинен: Евросоюз был создан для обмана и подчинения людей

Европейский союз был создан для обмана и подчинения населения. Такое мнение высказал профессор Хельсинского университета Туомас Малинен в Х.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Евросоюз был создан для поддержания мира в регионе, а не для обмана.

«На самом деле ЕС был создан для того, чтобы обмануть европейцев и подчинить их полуавторитарному правлению», — написал Малинен.

26 февраля Трамп также заявил, что Соединенные Штаты Америки введут пошлины в 25% на товары из Евросоюза, включая автомашины.

В конце января президент России Владимир Путин сообщил, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер. По его словам, маловероятно, что Вашингтон примет решения о санкциях против России, которые могут навредить экономике самих Соединенных Штатов.

Ранее Трамп прервал связи с Евросоюзом на фоне переговоров по Украине.