Путин оценил вероятность того, что Трамп введет санкции против России

Недавно вступивший в должность президент США Дональд Трамп является разумным и прагматичным человеком, и маловероятно, что он примет решения о санкциях против России, которые могут навредить экономике самих Соединенных Штатов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы по итогам своего визита в МГУ, передает ТАСС.

«Я сомневаюсь, что Трамп примет такие решения, которые причинят вред американской экономике. Он не только умен, но и весьма прагматичен. Мне трудно представить, что будут приняты решения, которые могут навредить именно американской экономике», — отметил российский лидер.

Недавно Трамп заявил, что не хотел бы вводить санкции против России, но сделает это, если руководство России не придет к быстрому урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что не желает зла русскому народу, однако готов принимать меры в случае необходимости.

The Hill заявило, что у Трампа нет реальных рычагов давления на Россию и Украину, именно поэтому он обращается к России с ультиматумами и стремится показать, что политика «мира через силу» может привести к окончанию военных действий на Украине. Как Трамп собирается закончить конфликт и что о его политике думают в Москве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал о своих отношениях с Трампом.