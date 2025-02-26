Трамп сообщил, что США введут пошлины в 25% на товары из ЕС, включая автомобили

Соединенные Штаты Америки введут пошлины в 25% на товары из Евросоюза, включая автомашины. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с журналистами, пишет РИА Новости.

«Приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25%», — отметил он.

Трамп подчеркнул, что пошлины затронут «автомобили и все остальное». Он уточнил, что ЕС не принимает американские автомашины.

Глава Белого дома добавил, что Евросоюз был сформирован, чтобы «обмануть» США.

В начале февраля Европейская комиссия предупредила о решительных ответных мерах в случае введения Соединенными Штатами пошлин на импорт товаров из стран Евросоюза. По данным агентства France-Presse, любые введенные США несправедливые пошлины встретят жесткую реакцию со стороны Европейского союза.

В конце января президент России Владимир Путин сообщил, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер. По его словам, маловероятно, что Вашингтон примет решения о санкциях против России, которые могут навредить экономике самих Соединенных Штатов.

Ранее Путин заявил о готовности работать с партнерами из США по металлам в Донбассе и Новороссии.