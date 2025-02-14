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Трамп прервал связи с Евросоюзом на фоне переговоров по Украине

Bloomberg: Трамп прервал часть повседневных связей с ЕС на фоне переговоров
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп в конце января прервал большую часть повседневных коммуникаций с Евросоюзом, европейцам пришлось полагаться на официальные звонки, встречи и публичные заявления. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам двух чиновников, ситуация для европейцев усугубляется тем, что большая часть их повседневных коммуникаций с администрацией США была прервана с тех пор, как Трамп вступил в должность во второй раз в прошлом месяце, в результате чего им пришлось полагаться на официальные телефонные звонки, запланированные встречи и публичные заявления», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в скором времени высокопоставленные должностные лица Евросоюза получат возможность напрямую переговорить с ближайшими помощниками Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлогг также отправятся в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

До этого журналист Алекс Христофору заявлял, что визит спецпосланника президента США Дональда Трампа по России и Украине Кита Келлога в Европу на Мюнхенскую конференцию по безопасности нужен, чтобы отвлечь внимание Брюсселя от переговоров по Украине.

Журналист подытожил, что поездка Келлога в Европу нужна Трампу, чтобы не допустить срыва дипломатического урегулирования на Украине со стороны Украины или Европы.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц призвал бундестаг признать конфликт на Украине чрезвычайной ситуацией после телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Шольц подчеркнул, что Европа и Украина должны быть вовлечены в любые переговоры.

Ранее Макрон рассказал о влиянии политики Трампа на Европу.

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