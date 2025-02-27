Трамп подтвердил, что подпишет сделку с Зеленским

Трамп подтвердил, что подпишет с Зеленским сделку по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается подписать с украинским лидером Владимиром Зеленским соглашение о добыче на Украине редкоземельных металлов и минералов. Соответствующее заявление он сделал в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, которая проходит в Белом доме, сообщает Reuters.

По словам политика, Соединенные Штаты испытывают острую нужду в редкоземельных металлах.

Зеленский должен прибыть в Вашингтон 28 февраля. В рамках визита состоится подписание сделки по ресурсам Украины.

25 февраля газета Financial Times написала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 февраля президент РФ Владимир Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных материалов. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам.