Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что Трамп хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам.

25 февраля Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» сообщил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены.

В том же интервью Путин заявил, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, сотрудничать по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

25 февраля профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», политолог Станислав Ткаченко заявил, что Путин предложил США сотрудничество по редкоземельным металлам, потому что оно стало бы выгодным для каждой стороны.

Ранее Путин заявил о необходимости оценки запасов редкоземельных металлов на Украине.