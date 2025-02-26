Трамп анонсировал визит Зеленского в Вашингтон для подписания сделки

Президент Украины Владимир Зеленский прилетит в Вашингтон в пятницу, 28 февраля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на первом заседании своего кабинета, пишет ТАСС.

«Зеленский приедет в пятницу. Это уже подтверждено», — отметил он.

Глава Белого дома подчеркнул, что в рамках визита Зеленского состоится подписание сделки по ресурсам Украины.

25 февраля Financial Times писала, что Украина и США согласовали условия сделки по добыче полезных ископаемых. Она предусматривает создание фонда, в который украинская сторона внесет 50% доходов от «будущей монетизации» принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Тем временем президент РФ Владимир Путин призвал в разы увеличить объем выпуска продукции из редкоземельных материалов. Он отметил, что создание замкнутого производственного цикла в этой сфере к 2030 году станет ключевым условием для укрепления экономики, оборонно-промышленного комплекса и конкурентоспособности России на мировых рынках.

Ранее Путин предложил поставить США 2 млн тонн алюминия.