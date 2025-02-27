Экс-президент Франции призвал ЕС нанести удар по Трампу

Экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Европейскому союзу (ЕС) нужно нанести удар по президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает BFMTV.

По мнению Олланда, президент США реагирует только на кошелек и на деньги.

Он добавил, что европейцы и французы должны быть на передовой и нанести Трампу «очень сильный удар».

Олланд считает, что глава Белого дома «в наглой форме» потребовал от украинской стороны редкоземельные металлы и отказался предоставить Киеву гарантии безопасности.

Политик заявил, что европейцы должны пытаться нанести ущерб американской экономике и деньгам.

26 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки введут пошлины в 25% на товары из Евросоюза, включая автомашины. Он уточнил, что ЕС не принимает американские автомашины. Глава Белого дома добавил, что Евросоюз был сформирован, чтобы «обмануть» США.

В конце января президент России Владимир Путин сообщил, что его отношения с американским лидером Дональдом Трампом всегда носили деловой и прагматичный характер. По его словам, маловероятно, что Вашингтон примет решения о санкциях против России, которые могут навредить экономике самих Соединенных Штатов.

Ранее Трамп отказался снимать санкции с России до завершения конфликта.