Трамп рассказал, когда будет рассматриваться вопрос о снятии санкций с России

Трамп: прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит

Президент США Дональд Трамп заявил, что прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что сначала хочет увидеть, что стороны заключают мирное соглашение по урегулированию конфликта.

21 февраля президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, заявил, что внешнее санкционное давление стало катализатором развития российской науки и бизнеса.

В этом месяце государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что его страна сохранит санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине. При этом он отмечал, что санкции придется отменить после окончания конфликта.

В декабре прошлого года Путин сообщил, что боеготовность Вооруженных сил России находится на самом высоком месте в мире. По его словам, успехи ВС РФ обусловлены в том числе ростом оборонной промышленности и наличием новой техники.

Ранее на Западе заявили о бесполезности европейских санкций в случае отмены американских.