Стармер и Трамп обсудят отправку военных на Украину

Президент США Дональд Трамп и глава британского правительства Кир Стармер на встрече в Вашингтоне обсудят план по отправке миротворцев на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Великобритания пообещала занять активную роль в будущих мирных процессах, включая отправку британских войск на Украину в составе миротворческих сил. Стармер обсудит этот план подробнее с Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

В пресс-пуле Белого дома добавили, что между США и европейцами имеются разногласия, которые, как надеются в Европе, возможно преодолеть.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Стармер планирует намекнуть администрации президента США о возможности для Вашингтона оказать поддержку европейским миротворцам на Украине.

Издание также отметило, что официальные лица США считают преждевременным принятие решений об участии США в каких-либо миротворческих силах до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий между Украиной и Россией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не рассматривает варианты с размещением европейских миротворцев на территории Украины, Россию об этом никто не спрашивал. Министр иностранных дел России указал, что подход, который навязывается европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать военный конфликт.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Ранее Трамп пообещал попробовать вернуть Киеву территории.