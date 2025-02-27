«Как можно больше». Трамп пообещал попробовать вернуть Киеву территории

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше» территорий. В Кремле в ответ на это уже отметили, что территории, ставшие субъектами РФ и записанные в Конституции, — неотъемлемая часть России. Что или кто может помешать заключению «сделки» с США и при чем тут поправка Джексона-Вэника, рассуждает военный военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Что касается Украины — мы постараемся, чтобы они смогли вернуть как можно больше», — заявил глава Белого дома на первом заседании своего кабинета. При этом Дональд Трамп не стал уточнять, о каких именно территориях идет речь.

Комментируя заявление Трампа, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что вошедшие в состав России по итогам референдумов 2014 и 2022 годов территории — «неотъемлемая часть нашей страны».

«Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые. Слишком сложная, запущенная проблема у нас на повестке дня. Но при сохранении такой политической воли двух стран и при готовности слышать и слушать друг друга, думаю, что нам удастся пройти этот рабочий процесс», — сказал Песков.

Что будет в соглашении?

В настоящее время идет подготовка к встрече президентов Соединенных Штатов и России. Не приходится сомневаться, что рабочие группы специалистов глав обоих государств трудятся над согласованием документов по 16-18 часов в сутки, выверяя каждую формулировку, фразу и тезис. И не приходится сомневаться, что в материалах, подготовленных для лидеров США и России, будут затрагиваться и вопросы территорий. Каким образом это будет произведено — предполагать на данном этапе невозможно. Любые утечки из рабочих групп США и России исключены. Все, что попадает на данном этапе в информационное пространство со стороны якобы информированных экспертов, не более чем спекуляции.

Скорее всего, соглашения будут достигнуты в соответствии с формулой Дональда Трампа (хотя сам он ее, надо заметить, ни разу не оглашал) — «победитель и миротворец может быть только один — президент Соединенных Штатов, Украина не должна выглядеть проигравшей стороной, Россия не должна чувствовать себя по итогам конфликта триумфатором». Именно так выглядит завершение конфликта из Белого дома.

Что касается предполагаемой отмены санкций, то на фоне потепления отношений между Россией и США в СМИ появились слухи о возможном возвращении многих мировых брендов в Россию. Но некоторая эйфория в этом случае несколько преждевременна. Санкции Западом достаточно легко вводятся, но вот отменяются крайне медленно, да и то частично.

В этом плане достаточно вспомнить поправку Джексона-Вэника, принятую в 1974 году. Она ограничивала торговлю США с СССР, который, по мнению Вашингтона, в те годы препятствовал эмиграции и нарушал права человека. Эта поправка была отменена только в 2012 году. Иными словами, только через 38 лет после ее принятия. Казалось бы, в 1991 году прекратил свое существование СССР, испарился вопрос, связанный с эмиграцией, но даже более 20 лет после этого поправка Джексона-Вэника продолжала действовать.

Вполне возможно, что после достижения мирных договоренностей часть санкций будет отменена. Но в то же время ограничения, касающиеся сферы высоких технологий, тем более двойного назначения, скорее всего, останутся без существенных изменений.

А что Зеленский?

Что касается возможных мирных соглашений, то главным препятствием на пути подписания каких-либо документов остается президент Украины Владимир Зеленский.

Но, похоже, он уже получил предложение, от которого невозможно отказаться. На днях Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если это принесет мир, или в обмен на членство в НАТО. Если посмотреть на это высказывание несколько под другим углом, то, похоже, предложение об уходе тем или иным способом с поста президента Украины Владимиру Зеленскому уже сделано.

Косвенно об этом говорят и события в Верховной раде Украины, которая со второй попытки приняла постановление в поддержку продления президентских полномочий Владимира Зеленского, после того как первое голосование накануне не набрало необходимого числа голосов. Словом, соответствующий вброс сделан и в законодательный орган Украины.

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Опять-таки, супруга президента Украины Елена Зеленская назвала условия отставки своего мужа с поста главы государства. «Гарантии безопасности, какими бы они ни были, должны быть в Украине, чтобы он мог спокойно покинуть свой пост», — сказала Зеленская. Казалось бы, с чего все это? Вполне возможно, что и это своего рода тоже подготовка общественного мнения на Украине к возможной отставке главы государства.

Поэтому не исключено, что президент Украины уже получил предложение типа «Владимир Александрович, давай-ка садись и пиши заявление по собственному». Сделать подобное предложение мог только один человек. И пока не будем называть его по имени.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).