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Британия намекнет США о военной поддержке европейских сил на Украине

WSJ: Стармер намекнет США о поддержке европейских миротворцев на Украине
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Henry Nicholls/Reuters/CNP/AdMedia/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен намекнуть администрации президента США о возможности для Вашингтона оказать поддержку европейским миротворцам на Украине. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«По словам официальных лиц Великобритании, ожидается, что Стармер не попросит Трампа об оказании военной поддержки на встрече в четверг, но, скорее всего, поднимет эту идею», — говорится в сообщении издания.

Газета пишет, что премьер Великобритании намерен сообщить Белому дому о возможности «ограниченной военной роли США» в будущих миротворческих операциях на Украине.

При этом официальные лица США заявили, что пока преждевременно принимать решение об участии США в каких-либо миротворческих силах, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении боевых действий между Украиной и Россией, сообщает WSJ.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российская сторона не рассматривает вариантов с размещением европейских миротворцев на территории Украины, Россию об этом никто не спрашивал.

Министр отметил, что подход, который навязывается европейцами, а именно Францией и Великобританией, нацелен на то, чтобы и дальше разогревать военный конфликт и пресекать любые попытки его успокоить.

Ранее в Кремле ответили на заявление США о размещении миротворцев на Украине.

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