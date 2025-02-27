Эрдоган готов предоставить площадку для обсуждения ситуации на Украине

Матвиенко: Эрдоган готов предоставить площадку для диалога о мире на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности в любое время предоставить площадку для обсуждения конфликта на Украине. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости.

«Турция предпринимает усилия, и я поблагодарила за это президента, по нахождению мирного урегулирования украинского конфликта», — сказала она.

Матвиенко поблагодарила Эрдогана и руководство Турции за позицию по украинскому кризису.

Она также сообщила, что турецкий лидер попросил передать российскому президенту Владимиру Путину, что его визит очень ждут в Турции.

До этого сообщалось, что Матвиенко собирается посетить Армению «для придания нового импульса российско-армянским межгосударственным отношениям». Свой предстоящий визит председатель Совфеда во время телефонного разговора обсудила с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Беседа состоялась по инициативе Еревана.

Ранее Эрдоган заявил, что в мире среди лидеров остались только он и Путин.