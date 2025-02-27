Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган готов предоставить площадку для обсуждения ситуации на Украине

Матвиенко: Эрдоган готов предоставить площадку для диалога о мире на Украине
close
Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности в любое время предоставить площадку для обсуждения конфликта на Украине. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости.

«Турция предпринимает усилия, и я поблагодарила за это президента, по нахождению мирного урегулирования украинского конфликта», — сказала она.

Матвиенко поблагодарила Эрдогана и руководство Турции за позицию по украинскому кризису.

Она также сообщила, что турецкий лидер попросил передать российскому президенту Владимиру Путину, что его визит очень ждут в Турции.

До этого сообщалось, что Матвиенко собирается посетить Армению «для придания нового импульса российско-армянским межгосударственным отношениям». Свой предстоящий визит председатель Совфеда во время телефонного разговора обсудила с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Беседа состоялась по инициативе Еревана.

Ранее Эрдоган заявил, что в мире среди лидеров остались только он и Путин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами