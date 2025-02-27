Матвиенко поблагодарила Эрдогана за позицию по Украине

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и руководство государства за позицию по украинскому конфликту. Ее слова передает ТАСС.

«Я хочу поблагодарить лично президента Эрдогана, руководство Турции за то, что они выступают за мирное разрешение украинского конфликта и многое для этого делают», — сказала Матвиенко после переговоров с председателем Великого национального собрания (парламента) Турции Нуманом Куртулмушем.

Накануне стало известно, что Матвиенко посетит Турцию. Глава Совфеда возглавила делегацию верхней палаты парламента, в которую также вошли вице-спикер Совфеда Константин Косачев, первый замглавы международного комитета СФ Владимир Джабаров и член регионального комитета Надежда Ильина.

До этого сообщалось, что Матвиенко собирается посетить Армению «для придания нового импульса российско-армянским межгосударственным отношениям». Свой предстоящий визит председатель Совфеда во время телефонного разговора обсудила с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Беседа состоялась по инициативе Еревана.

Ранее Эрдоган заявил, что в мире среди лидеров остались только он и Путин.