Председатель Совфеда Матвиенко посетит Армению

ТАСС: Матвиенко посетит Ереван для придания импульса отношениям РФ и Армении

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко совершит официальный визит в Армению «для придания нового импульса российско-армянским межгосударственным отношениям». Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты, передает ТАСС.

Свой предстоящий визит Матвиенко во время телефонного разговора обсудила с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Беседа состоялась по инициативе Еревана.

«Собеседники также обсудили детали предстоящего официального визита председателя СФ в Ереван по приглашению армянского коллеги в свете необходимости придания нового импульса российско-армянским межгосударственным отношениям», — говорится в сообщении Совфеда РФ.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто никакого участия в ОДКБ не принимает, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Ранее премьер Никол Пашинян признал наличие расхождений с РФ по поводу сближения Армении и Евросоюза.