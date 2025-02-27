Трамп посоветовал журналисту самому вернуть Украине территории

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции предложил журналисту самому вернуть утраченные Украиной территории, вошедшие в состав России. Слова Трампа приводит агентство РИА Новости.

Журналист спросил американского президента, не будет ли сохранение новых территорий за Россией опасным сигналом для Китая.

«А вы попробуйте вернуть их обратно», — сказал Трамп в ответ на вопрос.

19 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что сейчас отношения между Россией и США таковы, что представителям двух стран недостаточно встречи за чашкой кофе. По его словам, необходимо добиться того, чтобы команды Российской Федерации и Соединенных Штатов подготовили вопросы, чрезвычайно важные для двух стран, в том числе и на украинском треке, для того чтобы обе стороны вышли на приемлемые для себя решения.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли первые за несколько лет переговоры представителей США и России. Стороны изложили друг другу «свои принципиальные подходы» по Украине, а также обсудили организацию будущей встречи американского и российского президентов. По итогам глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: есть основания полагать, что Вашингтон стал лучше слышать позицию Москвы.

В четверг, 27 февраля, представители России и США провели встречу в Стамбуле. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран. Перед встречей министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что системные проблемы возникли из-за действий предыдущей администрации США. Как прошли переговоры и смогут ли они стать началом более тесного диалога между РФ и США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД сообщил об участии профильных представителей ведомства в переговорах с США.