Россия и Украина могли бы быстро заключить перемирие, но быстро дойти до мира у них не получится. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл в интервью «Укринформ».

«Перемирие или мир — разные вещи. Дойти быстро до перемирия реально. Дойти быстро до мира — нет», — сказал он.

Накануне председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко заявил, что Украина должна использовать паузу в боевых действиях, чтобы подготовиться к «следующей фазе войны», которая неминуема.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Российская Федерация никогда не отказывалась от мирного решения конфликта на Украине. При этом глава государства подчеркнул, что начало серьезного диалога в рамках урегулирования конфликта стало возможным благодаря участникам СВО.

Путин также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров, чтобы не проводить выборы.

Ранее Путин призвал сорвать попытки западных элит помешать диалогу РФ и США.