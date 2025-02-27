Офицер ВСУ Тимочко: нужно готовиться к следующей фазе конфликта после перемирия

Украина должна использовать паузу в боевых действиях, чтобы подготовиться к «следующей фазе войны», которая неминуема. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, его слова приводит украинское агентство УНИАН.

«После объявления перемирия Украина должна воспользоваться паузой в несколько лет, чтобы подготовиться к следующей фазе войны», - говорится в сообщении агентства.

По словам Тимочко, ВСУ должны расширить ракетные программы, а также программы развития БПЛА.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от мирного решения конфликта на Украине.

При этом глава государства подчеркнул, что начало серьезного диалога в рамках урегулирования конфликта стало возможным благодаря участникам СВО.

Путин также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров, чтобы не проводить выборы.

Ранее Путин призвал сорвать попытки западных элит помешать диалогу РФ и США.